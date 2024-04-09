Нардеп Александр Федиенко подтвердил, что Комитет исключил из законопроекта о мобилизации статью о демобилизации

Правительство обязано внести на рассмотрение парламенту отдельный законопроект с положением о демобилизации.

Из готовящегося ко второму чтению мобилизационного законопроекта №10449 убрали норму о демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

«Многие спрашивают по вопросу демобилизации.

Подтверждаю то, что комитет после проведения консультаций с главнокомандующим согласился учесть предложение главнокомандующего.

Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями», - отметил нардеп.

Также Федиенко опубликовал обращение Сырского по этому вопросу к министру обороны Рустему Умерову, соответствующий документ от последнего к правительству и решение премьера Дениса Шмыгаля согласиться с предложением оборонного ведомства.

«Комитет проголосовал законопроект №10449

ЗА-13

Удержалось- 5

Против- 0

Далее ЗП следует в парламент.

И уже депутаты в зале будут дальше определять дальнейшую судьбу ЗП и его отдельных статей», — добавил нардеп.

Как сообщалось, исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В частности, в письме к министру обороны Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по усовершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.

«Вместе с тем отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в документе.

Кабинет министров согласился с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.

Так, Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.

Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.

В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете «Голос Украины», то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.

Ранее Владимир Зеленский выступил за принятие закона о мобилизации парламентом, утверждая, что это чрезвычайно важно для страны.

Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.

Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.

Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.

Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.

Вместе с тем, в законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей.

Также Комитет рассмотрел пересмотр диагнозов лиц с инвалидностью, полученных до 24 февраля 2022 года.

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