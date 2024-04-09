Нардеп Александр Федиенко подтвердил, что Комитет исключил из законопроекта о мобилизации статью о демобилизации

Из готовящегося ко второму чтению мобилизационного законопроекта №10449 убрали норму о демобилизации. Это подтвердил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.
«Многие спрашивают по вопросу демобилизации.
Подтверждаю то, что комитет после проведения консультаций с главнокомандующим согласился учесть предложение главнокомандующего.
Правительство обязано внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями», - отметил нардеп.
Также Федиенко опубликовал обращение Сырского по этому вопросу к министру обороны Рустему Умерову, соответствующий документ от последнего к правительству и решение премьера Дениса Шмыгаля согласиться с предложением оборонного ведомства.
«Комитет проголосовал законопроект №10449
ЗА-13
Удержалось- 5
Против- 0
Далее ЗП следует в парламент.
И уже депутаты в зале будут дальше определять дальнейшую судьбу ЗП и его отдельных статей», — добавил нардеп.
Как сообщалось, исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В частности, в письме к министру обороны Рустему Умерову отмечается необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по усовершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации.
«Вместе с тем отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих унормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте», — говорится в документе.
Кабинет министров согласился с предложением Минобороны инициировать перед Верховной Радой исключение из проекта закона положений об увольнении с военной службы и ротации военнослужащих.
Так, Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями.
Как следствие, члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности на заседании 9 апреля приняли решение об исключении положения о демобилизации и ротации военных из правительственного законопроекта.
В заключении Комитет поручил Кабинету Министров в течение восьми месяцев со дня опубликования законодательного акта в газете «Голос Украины», то есть уже после принятия, разработать и внести на рассмотрение законопроект по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих во время военного положения, их демобилизации и медико-социальной реабилитации.
Ранее Владимир Зеленский выступил за принятие закона о мобилизации парламентом, утверждая, что это чрезвычайно важно для страны.
Как известно, спикер парламента Руслан Стефанчук заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на ближайшем пленарном заседании. А народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что документ планируется выносить на рассмотрение Верховной Рады 10 апреля.
Ранее мы писали, что некоторые нормы о стимулировании граждан Украины стать на военный учет в законопроекте 10449 о мобилизации останутся.
Кроме того, часть госслужащих и правоохранителей потеряют право на отсрочку от мобилизации.
Добавим, Украина планирует внедрить систему смарт-мобилизации как последующий шаг после цифровизации военного учета. Заявку на мобилизацию можно будет подать в два клика.
Вместе с тем, в законопроект о мобилизации вернули наказание для уклонистов, которые за границей.
Также Комитет рассмотрел пересмотр диагнозов лиц с инвалидностью, полученных до 24 февраля 2022 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.