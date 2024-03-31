Частина держслужбовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації, — нардеп

За словами депутата Романа Лозинського, частина державних службовців різних рангів та представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР, тратять право на відстрочку.

Частина державних службовців та правоохоронців втратять право на відстрочку від мобілізації. Про це заявив народний депутат та військовий ЗСУ Роман Лозинський в ефірі Radio NV.

«Дуже багато категорій втратили відстрочки. Зокрема, це частина державних службовців різних рангів, різних структур. Представники сфери правоохоронних органів, таких як ДБР. Ці рішення нині прийняті. Це потенційно декілька сотень тисяч людей, із розрахунків, які звучали на засіданнях Комітету. Яким буде фінальне рішення Комітету, я зараз не готовий сказати. Зараз ці блоки будуть підсумовувати і можливі ще певні зміни», – зазначив депутат.

Він додав, що поріг для мобілізації становитиме 25 років.

Також нардеп зазначив, що комітет Ради не підтримав ідею прив’язати бронювання від мобілізації до рівня зарплати та сплачених податків.

«Була така пропозиція, на мою думку, абсолютно абсурдна, яка сіє ще більше нерівності в нашій країні. Бо не села та сільські території повинні воювати, а всі українці, і ті, хто в містах мають вищі зарплати. Це не вплине суттєво на економіку, ми вже в цьому переконані, були відповідні розрахунки. Тому таке рішення комітет не підтримав – певної межі, з якої в тебе наступає бронь від мобілізації за рахунок твоєї заробітної плати. Це рішення було відхилено і я вважаю, це правильно», – наголосив Лозинський.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, коли очікувати прийняття законопроєкту про мобілізацію.

Як стало відомо, деякі норми про стимулювання громадян України стати на військовий облік у законопроекті 10449 про мобілізацію залишаться.

Також повідомлялося, чи мобілізовуватимуть випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру.

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