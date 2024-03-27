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Зеленський розповів, чи мобілізовуватимуть випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру

21:40, 27 березня 2024
Володимир Зеленський відповів на запитання щодо мобілізації випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру.
Зеленський розповів, чи мобілізовуватимуть випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру
Фото: ukrinform.com
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Президент України Володимир Зеленський пояснив, чи пошириться мобілізація на студентів-випускників перед вступом на магістратуру чи аспірантуру. Про це він розповів під час зустрічі зі студентами на Сумщині.

Під час розмови було обговорено можливість мобілізації студентів після випуску з бакалаврату й до вступу на продовження навчання на магістратурі чи аспірантурі.

«Що стосується загальної мобілізації, яка з першого дня війни не змінювалася в тому чи іншому напрямку. Я думаю, якщо вони (вище згадана категорія студентів - ред.) не мобілізаційного віку, то вони не підпадуть під мобілізацію», - сказав Президент.

Глава держави наголосив, на сьогодні в Україні є загальна мобілізація, яка не змінена щодо віку.

Президент нагадав, що у Верховній Раді був законопроект про зменшення віку до 25, але це не стосується 23, 22 чи 21 року.

«Зараз є новий наратив, що 18-річних будуть мобілізувати. Ні», - сказав Зеленський.

Раніше Міністерство оборони вирішило випустити роз’яснення стосовно того, з якого віку чоловіку підлягатимуть мобілізації на фоні чуток, що будуть мобілізувати 18-річних хлопців.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет з нацбезпеки розглянув правки до законопроекту про мобілізацію щодо звільнення з військової служби.

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