Стала відома дата другого засідання конкурсної комісії для відбору на посади дисциплінарних інспекторів

Засідання конкурсної комісії для відбору на посади дисциплінарних інспекторів відбудеться вже на наступному тижні.

Вища рада правосуддя повідомила, що 2 квітня 2024 року відбудеться друге офіційне засідання конкурсної комісії для відбору на посади дисциплінарних інспекторів. Про це поінформував офіційний сайт ВРП.

Засідання відбудеться о 17:00.

Порядок денний:

Затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора (проєкт).

Затвердження змін до Регламенту конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора.

Інше.

Раніше ми писали, що у Вищій раді правосуддя поки що не знають, де розмістити дисциплінарних інспекторів.

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