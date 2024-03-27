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Суддю Ржищевського міського суду Київської області Світлану Козіну відсторонено від здійснення правосуддя

21:06, 27 березня 2024
Світлану Козіну тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Ржищевського міського суду Київської області Світлану Козіну відсторонено від здійснення правосуддя
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У середу, 27 березня, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Ржищевського міського суду Київської області Козіної Світлани Миколаївни до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Таке рішення Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила розглянувши об’єднану дисциплінарну справу, відкриту стосовно судді Ржищевського міського суду Київської області Козіної Світлани Миколаївни за скаргою Виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області та за власною ініціативою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 27 березня 2024 року, суддю Ржищевського міського суду Київської області Козіну Світлану Миколаївну відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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