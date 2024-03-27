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Судья Ржищевского городского суда Киевской области Светлана Козина отстранена от осуществления правосудия

21:06, 27 марта 2024
Светлана Козина временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Второй Дисциплинарной палаты ВСП.
Судья Ржищевского городского суда Киевской области Светлана Козина отстранена от осуществления правосудия
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В среду, 27 марта, Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Ржищевского городского суда Киевской области Козиной Светланы Николаевны к дисциплинарной ответственности и применению к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Такое решение Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла рассмотрев объединенное дисциплинарное дело, открытое в отношении судьи Ржищевского городского суда Киевской области Козиной Светланы Николаевны по жалобе Исполнительного комитета Ржищевского городского совета Киевской области и по собственной инициативе.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 27 марта 2024, судью Ржищевского городского Козина Светлана Николаевна отстранена от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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