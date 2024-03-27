«Подпишите петицию»: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Украинцам также рассказали, как уберечь себя от мошенников.

Министерство внутренних дел Украины предупредило граждан о новой схеме мошенников. Злоумышленники рассылают фейковые сообщения с просьбой подписать петицию для того, чтобы похитить аккаунты украинцев в WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Подпишите петицию. Осталось собрать совсем немного – рассказываем о новой мошеннической схеме», – написали в МВД.

По данным министерства, преступники действуют по следующему алгоритму:

предлагают проголосовать за фишинговой ссылкой;

просят войти в WhatsApp;

получают доступ к вашему аккаунту.

Чтобы уберечь себя от мошенников, необходимо соблюдать несколько правил, в частности:

не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам прислали из неизвестного номера.

проверяйте полученную информацию.

«Не давайте мошенникам вас обмануть. В противном случае – обращайтесь за помощью в полицию. Берегите себя», – добавили в МВД.

Правоохранители также отметили, что ссылка на официальный сайт «Электронные петиции» выглядит так: https://petition.president.gov.ua.

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