«Підпишіть петицію»: українців попередили про нову схему шахраїв

Міністерство внутрішніх справ України попередило громадян про нову схему шахраїв. Зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp. Про це повідомили у пресслужбі МВС.
«Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато - розповідаємо про нову шахрайську схему», - написали в МВС.
За даними міністерства, злочинці діють за таким алгоритмом:
пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;
просять увійти у WhatsApp;
отримують доступ до вашого акаунта.
Щоб вберегти себе від шахраїв необхідно дотримуватись кількох правил, зокрема:
не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.
перевіряйте отриману інформацію.
«Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку - звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе», - додали в МВС.
Правоохоронці також наголосили, що посилання на офіційний сайт «Електронні петиції» виглядає так: https://petition.president.gov.ua.
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