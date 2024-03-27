«Підпишіть петицію»: українців попередили про нову схему шахраїв

Українцям також розповіли, як вберегти себе від шахраїв.

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Міністерство внутрішніх справ України попередило громадян про нову схему шахраїв. Зловмисники розсилають фейкові повідомлення з проханням підписати петицію для того, щоб викрасти акаунти українців у WhatsApp. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

«Підпишіть петицію. Залишилося зібрати зовсім небагато - розповідаємо про нову шахрайську схему», - написали в МВС.

За даними міністерства, злочинці діють за таким алгоритмом:

пропонують проголосувати за фішинговим посиланням;

просять увійти у WhatsApp;

отримують доступ до вашого акаунта.

Щоб вберегти себе від шахраїв необхідно дотримуватись кількох правил, зокрема:

не переходьте за сумнівними посиланнями, які вам надіслали з невідомого номеру.

перевіряйте отриману інформацію.

«Не давайте шахраям вас ошукати. В інакшому випадку - звертайтеся за допомогою до поліції. Бережіть себе», - додали в МВС.

Правоохоронці також наголосили, що посилання на офіційний сайт «Електронні петиції» виглядає так: https://petition.president.gov.ua.

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