Верховна Рада знов спробує розглянути законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Раніше законопроект про штрафи за порушення комендантської години відправили на повторне друге читання.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності провів виїзне засідання у Львові. Під час нього, як повідомив голова Комітету Сергій Іонушас, розглянули законопроект щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану № 10195.

«Рішення Комітету прийняти в повторному другому читанні та в цілому як закон», - зазначив він.

Нагадаємо, 16 грудня 2023 року Верховна Рада не змогла ухвалити в цілому законопроект №10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Тоді законопроект відправили на повторне друге читання.

Тоді за порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) – передбачалося запровадити накладення штрафу на громадян від 8 500 до 17 000 грн.

За вчинення цих же дій протягом року – штраф для громадян від 17 000 до 34 000 грн.

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – штраф на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від 51 000 до 102 000 грн.

Ці ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, – тягнули б за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, ФОПа від 170 000 до 340 000 грн.

Разом з тим, наразі порівняльна таблиця до повторного другого читання відсутня, тож, невідомо, що саме передбачатиме фінальна редакція законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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