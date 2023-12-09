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Рада прийняла за основу законопроєкт про адмінвідповідальність за порушення комендантської години

15:10, 9 грудня 2023
Законопроєкт пропонує встановити для громадян-порушників комендантської години штраф від 8 500 до 17 000 грн.
Рада прийняла за основу законопроєкт про адмінвідповідальність за порушення комендантської години
Зображення: freepik.com
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Верховна Рада прийняла за основу у суботу, 9 грудня, проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану, реєстр. №10195 . Про це сказано в картці законопроєкту.

Як ми раніше розповідали, у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності знаходився на опрацюванні цей проєкт Закону.

Метою законопроєкту є встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210 (2), відповідно до якої:

  • порушення комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 - 17 000 грн);
  • порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану – тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 – 102 000 грн).

Крім того, змінами до статті 262 КУпАП передбачається надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників комендантської години.

Поряд з цим, передбачається внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо наділення військових адміністрацій повноваженнями із встановлення на відповідній території режиму роботи суб’єктів господарювання.

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