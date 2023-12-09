У прифронтових областях запрацюють пʼять пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку

Підрозділи надаватимуть послуги у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

У прифронтових областях будуть працювати пʼять пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку. Як повідомили у Мінреінтеграції, про це поінформували в фінустанові.

Підрозділи надаватимуть послуги у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях.

«Мобільні відділення повністю броньовані, оснащені супутниковим зв’язком, сигналізацією і тривожними кнопками», - сказано у повідомленні.

У них люди зможуть відкривати поточні рахунки, оформлювати депозити, перевипускати платіжні картки, здійснювати грошові перекази, отримувати соціальні виплати тощо

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