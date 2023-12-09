В прифронтовых областях заработают пять передвижных мобильных подразделений Ощадбанка

Подразделения будут предоставлять услуги в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

В прифронтовых областях будут работать пять передвижных мобильных подразделений Ощадбанка. Как сообщили в Минреинтеграции, об этом проинформировали в финучреждении.

Подразделения будут предоставлять услуги в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.

«Мобильные отделения полностью бронированы, оснащены спутниковой связью, сигнализацией и тревожными кнопками», - говорится в сообщении.

В них люди смогут открывать текущие счета, оформлять депозиты, перевыпускать платежные карты, осуществлять денежные переводы, получать социальные выплаты и т.д.

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