Специалисты работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов.

Изображение: kyivcity.gov.ua

В Киеве завершили демонтаж памятника Николаю Щорсу. Как сообщили в КГГА, специалисты КП «Киевблагоустройство» работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов.

«Это технически сложные работы, к которым привлекли разную тяжелую технику, так что пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко», - пишут в КГГА.

Демонтаж проходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение улицам города.

Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Уже в столице убрали более 60 памяток, связанных с историей и культурой россии и ссср. Сейчас в городе работают над объектами, с которых Правительство сняло охранный статус.

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