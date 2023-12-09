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Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

Депутаты предлагают установить перечень мер принуждения, которые могут применять военнослужащие Нацгвардии

В частности, военнослужащие Национальной гвардии смогут применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте, охраняемого Нацгвардией объекта.

«Наш суд работает на грани жизни и смерти» — председатель Херсонского городского суда Дмитрий Гонтарь

В Херсонском городском суде рассказали о реалиях осуществления правосудия в трех километрах от линии фронта.

  1. В Украине

В Киеве завершили демонтаж памятника Николаю Щорсу

14:16, 9 декабря 2023
Специалисты работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов.
В Киеве завершили демонтаж памятника Николаю Щорсу
Изображение: kyivcity.gov.ua
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В Киеве завершили демонтаж памятника Николаю Щорсу. Как сообщили в КГГА, специалисты КП «Киевблагоустройство» работали над демонтажем 7-тонной конструкции в течение 6 часов.

«Это технически сложные работы, к которым привлекли разную тяжелую технику, так что пришлось частично перекрыть движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко», - пишут в КГГА.

Демонтаж проходил утром в выходной день, чтобы не парализовать движение улицам города.

Монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Уже в столице убрали более 60 памяток, связанных с историей и культурой россии и ссср. Сейчас в городе работают над объектами, с которых Правительство сняло охранный статус.

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