Фахівці працювали над демонтажем 7-тонної конструкції протягом 6 годин.

Зображення: kyivcity.gov.ua

У Києві завершили демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу. Як повідомили у КМДА, фахівці КП «Київблагоустрій» працювали над демонтажем 7-тонної конструкції протягом 6 годин.

«Це технічно складні роботи, до яких залучили різну важку техніку, тож довелось частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка», - пишуть у КМДА.

Демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух вулицями міста.

Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Уже у столиці прибрали понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою росії та срср. Наразі в місті працюють над об’єктами, з яких Уряд зняв охоронний статус.

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