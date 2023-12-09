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Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. В Україні

Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку – ПФУ

17:18, 9 грудня 2023
Відеоконференцзв'язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник.
Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку – ПФУ
Зображення: freepik.com
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Українські пенсіонери можуть подати заяву на проходження фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал електронних послуг ПФУ шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри.

Як пояснили у ПФУ, 8 грудня, набула чинності постанова «Про затвердження Порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку».  

Ідентифікація особи одержувача у режимі відеоконференцзв’язку буде проведена в час та спосіб, узгоджені із одержувачем виплат.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).

Відеоконференцзв'язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.

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