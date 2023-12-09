Українські пенсіонери можуть пройти ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку – ПФУ

Відеоконференцзв'язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник.

Зображення: freepik.com

Українські пенсіонери можуть подати заяву на проходження фізичної ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал електронних послуг ПФУ шляхом заповнення відповідного електронного бланка або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри.

Як пояснили у ПФУ, 8 грудня, набула чинності постанова «Про затвердження Порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв'язку».

Ідентифікація особи одержувача у режимі відеоконференцзв’язку буде проведена в час та спосіб, узгоджені із одержувачем виплат.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).

Відеоконференцзв'язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom.

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