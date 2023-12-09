За КТ чи МРТ необхідно заплатити навіть тоді, коли це призначення лікаря: у НСЗУ розвінчали черговий міф

У Національній службі здоров'я України розбили черговий міф.

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У Національній службі здоров'я України розбили черговий міф, який стосується КТ та МРТ при екстреній госпіталізації, адже нерідко пацієнтів або їхніх рідних переконують, ніби за КТ чи МРТ необхідно заплатити навіть тоді, коли це призначення лікаря при екстреній госпіталізації.

Однак, наголосили у НСЗУ, це не так.

«Людина при екстреній госпіталізації отримує всю необхідну медичну допомогу безоплатно. Включно з лабораторною та інструментальною діагностикою», - пишуть у Нацслужбі здоров'я.

Невідкладне проведення КТ чи МРТ потрібне не в кожному випадку. Але, наприклад, при підозрі на гострий мозковий інсульт КТ чи МРТ є обов’язковим, і це обстеження мають зробити оперативно й безоплатно, пояснюють у НСЗУ.

«Під час екстреної госпіталізації у пацієнта в лікарні не мають права вимагати електронного направлення чи оплату благодійних внесків для проведення обстеження», - наголосили у Національній службі здоров'я України.

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