За КТ или МРТ необходимо заплатить даже тогда, когда это назначение врача: в НСЗУ развенчали очередной миф

В Национальной службе здоровья Украины разбили очередной миф.

Изображение: freepik.com

В Национальной службе здоровья Украины разбили очередной миф, касающийся КТ и МРТ при экстренной госпитализации, ведь нередко пациентов или их родных убеждают, якобы за КТ или МРТ необходимо заплатить даже тогда, когда это назначение врача при экстренной госпитализации.

Однако, подчеркнули в НСЗУ, это не так.

«Человек при экстренной госпитализации получает всю необходимую медицинскую помощь безвозмездно. Включительно с лабораторной и инструментальной диагностикой», - пишут в Нацслужбе здоровья.

Безотлагательное проведение КТ или МРТ нужно не в каждом случае. Но, например, при подозрении на острый мозговой инсульт КТ или МРТ является обязательным, и это обследование должны сделать оперативно и безвозмездно, объясняют в НСЗУ.

«Во время экстренной госпитализации у пациента в больнице не имеют права требовать электронного направления или оплату благотворительных взносов для проведения обследования», - подчеркнули в Национальной службе здоровья Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.