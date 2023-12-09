В YouTube появилась функция «Пауза» для комментариев

Создатели и модераторы видео теперь могут «приостанавливать» добавлять новые комментарии, оставляя имеющиеся.

Изображение: freepik.com

YouTube вводит новую настройку модерации. Теперь, кроме отключения или включения комментариев, доступна функция «Пауза». Это позволит создателям и модераторам видео «приостанавливать» добавлять новые комментарии, оставляя имеющиеся.

Опция «Пауза» расположена в настройках, в верхнем правом углу панели комментариев на странице просмотра в приложении или в YouTube Studio.

Источник фото: youtube.com

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