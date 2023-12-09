У YouTube з'явилася функція «Пауза» для коментарів

Творці та модератори відео тепер можуть «призупиняти» додавати нові коментарі, залишаючи наявні.

Зображення: freepik.com

YouTube запроваджує нове налаштування модерації. Тепер, окрім вимикнення чи увімкнення коментарів, доступна функція «Пауза». Це дозволить творцям і модераторам відео «призупиняти» додавати нові коментарі, залишаючи наявні.

Опція «Пауза» розташована в налаштуваннях, у верхньому правому куті панелі коментарів на сторінці перегляду в застосунку або в YouTube Studio.

Джерело фото: youtube.com

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.