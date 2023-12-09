кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю – Дмитро Кулеба про рішення МОК

Міністр закордонних справ закликав партнерів рішуче засудити рішення МОК щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор в нейтральному статусі.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі та закликав партнерів «рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи».

Про це він написав у соцмережі X.

«МОК фактично дав росії зелене світло на озброєння за допомогою Олімпіади. Тому що кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні. Я закликаю всіх партнерів рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи», - написав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету дозволив спортсменам з російським або білоруським паспортом, зареєстрованим як індивідуальні нейтральні спортсмени («AINs)», виступити на літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році.

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