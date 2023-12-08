МОК допустив росіян до Олімпіади-2024 у Парижі у нейтральному статусі

Діятимуть суворі умови відбору для індивідуальних нейтральних спортсменів, зауважують у МОК.

Джерело фото: olympics.com

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету дозволив спортсменам з російським або білоруським паспортом, зареєстрованим як індивідуальні нейтральні спортсмени («AINs)», виступити на літніх Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Про це сказано в повідомленні МОК.

Команди спортсменів з російським або білоруським паспортом не будуть розглядатися.

Також, згідно рішення Виконавчого комітету МОК, діятимуть суворі умови відбору для індивідуальних нейтральних спортсменів.

Крім того, жоден прапор, гімн, кольори чи будь-яка інша ідентифікація росії чи білорусі не будуть демонструватися на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року на будь-якому офіційному місці проведення чи будь-якому офіційному заході.

Ні російський, ні білоруський уряд чи державні чиновники не будуть запрошені чи акредитовані на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року.

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