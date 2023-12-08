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  1. В мире

МОК допустил россиян к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе

18:49, 8 декабря 2023
Будут действовать строгие условия отбора для индивидуальных нейтральных спортсменов, отмечают в МОК.
МОК допустил россиян к Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе
Источник фото: olympics.com
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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил спортсменам с российским или белорусским паспортом, зарегистрированным как индивидуальные нейтральные спортсмены («AINs»), выступить на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом говориться в сообщении МОК.

Команды спортсменов с российским или белорусским паспортом не будут рассматриваться.

Также, согласно решению Исполнительного комитета МОК, будут действовать строгие условия отбора для индивидуальных нейтральных спортсменов.

Кроме того, ни один флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация россии или беларуси не будут демонстрироваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года на каком-либо официальном месте проведения или каком-либо официальном мероприятии.

Ни российское, ни белорусское правительство или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

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