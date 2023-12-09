Смертельный пожар на Житомирщине: трое детей погибли, фото

Мать детей получила ожоги.

Фото: ГСЧС

В Житомирской области во время пожара в жилом доме погибли трое детей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в селе Вербовка Коростенского района. Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом уже был охвачен пламенем.

"Тушить помогали пожарные местной пожарной охраны из двух сел, однако чтобы полностью его ликвидировать понадобилось почти 1,5 часа. К сожалению, спасти жизнь троих детей в возрасте от 2 до 5 лет не удалось", – говорится в сообщении.

Предварительная причина трагедии – нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления.

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