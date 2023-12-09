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Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

Депутаты предлагают установить перечень мер принуждения, которые могут применять военнослужащие Нацгвардии

В частности, военнослужащие Национальной гвардии смогут применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на контрольно-пропускном пункте, охраняемого Нацгвардией объекта.

«Наш суд работает на грани жизни и смерти» — председатель Херсонского городского суда Дмитрий Гонтарь

В Херсонском городском суде рассказали о реалиях осуществления правосудия в трех километрах от линии фронта.

  1. В Украине

Смертельный пожар на Житомирщине: трое детей погибли, фото

14:38, 9 декабря 2023
Мать детей получила ожоги.
Смертельный пожар на Житомирщине: трое детей погибли, фото
Фото: ГСЧС
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В Житомирской области во время пожара в жилом доме погибли трое детей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла в селе Вербовка Коростенского района. Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом уже был охвачен пламенем.

"Тушить помогали пожарные местной пожарной охраны из двух сел, однако чтобы полностью его ликвидировать понадобилось почти 1,5 часа. К сожалению, спасти жизнь троих детей в возрасте от 2 до 5 лет не удалось", – говорится в сообщении.

Предварительная причина трагедии – нарушение правил пожарной безопасности во время эксплуатации печного отопления.

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