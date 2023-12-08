У Кличко напомнили, что станцию метро «Теремки» 10 лет назад открывал Янукович

С 8 декабря в связи с ремонтом перегонного тоннеля на «синей» ветке метрополитена будет закрыто движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки».

Источник фото: Униан

Как стало известно сегодня, в Киеве 9 декабря должны были закрыть движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» для ремонта перегонного тоннеля. Однако движение поездов было остановлено уже 8 декабря.

Советник киевского городского головы Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец отметил, что станцию «Теремки» 10 лет назад открывал Виктор Янукович и, вероятно, «надо было показывать быстрый результат».

«Просто напомню: станции метрополитена, которые только что закрыли на ремонт, десять лет назад открывали «крепкие хозяйственники» Янукович и Азаров.

Банда Януковича пришла к власти в 2010 году и им нужно было показывать скорый результат – срочно открывать станции метро … Жажда быстрого результата, скорее всего, сказалась на проектировании и строительных работах, что не могло не отразиться на состоянии конструкций.

На бумаге, вероятно, все было ок, но мы же понимаем, что главное было отчитаться», - написал Дмитрий Белоцерковец.

«Насколько там начудили Янукович, Азаров и ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции будем знать только по результатам экспертизы», - написал Белоцерковец.

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