У Кличка нагадали, що станцію метро «Теремки» 10 років тому відкривав Янукович

З 8 грудня у зв'язку з ремонтом перегінного тунелю на «синій» гілці метрополітену буде закрито рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки».

Джерело фото: Уніан

Як стало відомо сьогодні, у Києві 9 грудня мали закрити рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для ремонту перегінного тунелю. Однак рух поїздів зупинили вже 8 грудня.

Радник київського міського голови Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець зазначив, що станцію «Теремки» 10 років тому відкривав Віктор Янукович і, ймовірно, «треба було показувати швидкий результат».

«Просто нагадаю: станції метрополітену, які щойно закрили на ремонт, десять років тому відкривали «крєпкі господарники» Янукович та Азаров.

Банда Януковича прийшла до влади в 2010 році і їм треба було показувати швидкий результат – терміново відкривати станції метро … Жага швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій.

На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати», - написав Дмитро Білоцерковець.

«Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції будемо знати лише за результатами експертизи», - написав Білоцерковець.

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