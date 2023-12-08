У Кличка нагадали, що станцію метро «Теремки» 10 років тому відкривав Янукович

Як стало відомо сьогодні, у Києві 9 грудня мали закрити рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» для ремонту перегінного тунелю. Однак рух поїздів зупинили вже 8 грудня.
Радник київського міського голови Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець зазначив, що станцію «Теремки» 10 років тому відкривав Віктор Янукович і, ймовірно, «треба було показувати швидкий результат».
«Просто нагадаю: станції метрополітену, які щойно закрили на ремонт, десять років тому відкривали «крєпкі господарники» Янукович та Азаров.
Банда Януковича прийшла до влади в 2010 році і їм треба було показувати швидкий результат – терміново відкривати станції метро … Жага швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій.
На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати», - написав Дмитро Білоцерковець.
«Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції будемо знати лише за результатами експертизи», - написав Білоцерковець.
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