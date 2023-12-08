В Києві на пів року обмежать рух синьою гілкою метро: назвали причину

Київська міська державна адміністрація повідомила, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» з 9 грудня закриють на час ремонту перегінного тунелю. Поїзди курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».
Зазначається, що обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.
«Таке рішення прийняте сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.
Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської», - повідомляють у КМДА.
У Київському метрополітені наголосили, що зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.
Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.
Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.
«За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі», - додали у КМДА.
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