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  1. В Україні

В Києві на пів року обмежать рух синьою гілкою метро: назвали причину

11:30, 8 грудня 2023
Рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» закриють із 9 грудня.
В Києві на пів року обмежать рух синьою гілкою метро: назвали причину
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Київська міська державна адміністрація повідомила, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» з 9 грудня закриють на час ремонту перегінного тунелю. Поїзди курсуватимуть між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

Зазначається, що обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт.

«Таке рішення прийняте сьогодні Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської», - повідомляють у КМДА.

У Київському метрополітені наголосили, що зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд.

Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

«За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько 6 місяців і проводитимуться на поверхні землі», - додали у КМДА.

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