В Киеве на пол года ограничат движение по синей ветке метро: назвали причину

Движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» будет закрыто с 9 декабря.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что движение поездов между станциями метро «Демеевская» и «Теремки» с 9 декабря будет закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Поезда будут курсировать между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская».

Отмечается, что ограничения на участке Теремки – Демеевская вводятся в связи с необходимостью срочного проведения ремонта перегонного тоннеля между станциями. Движение поездов на этом отрезке придется полностью остановить до завершения работ.

«Такое решение принято сегодня Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Станции метро «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром», «Теремки» продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта от Теремков до Лыбидской», - сообщают в КГГА.

В Киевском метрополитене подчеркнули, что остановка движения поездов на этом участке линии метро – вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов.

Так, из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

«По предварительным расчетам, восстановительные работы будут продолжаться около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли», - добавили в КГГА.

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