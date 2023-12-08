Всех уволенных срочников переведут в мобилизационный ресурс

Строковиков переведут в мобилизационный ресурс. Об этом 8 декабря сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Марьяна Безуглая.
«Срочная служба:
- убираем срочную службу
- увольняем срочников
- все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами», - отметила депутат.
Напомним, по ее словам, кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва.
Также Марьяна Безуглая рассказала, что военнообязанные должны будут постоянно носить с собой военно-учетный документ, а вручать повестки сможет по месту работы полиция.
Автор: Наталья Мамченко
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