Всех уволенных срочников переведут в мобилизационный ресурс

В законопроекте о мобилизации предусматривают, что все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс.

Строковиков переведут в мобилизационный ресурс. Об этом 8 декабря сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат Марьяна Безуглая.

«Срочная служба:

убираем срочную службу

увольняем срочников

все уволенные срочники переходят в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами», - отметила депутат.

Напомним, по ее словам, кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва.

Также Марьяна Безуглая рассказала, что военнообязанные должны будут постоянно носить с собой военно-учетный документ, а вручать повестки сможет по месту работы полиция.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.