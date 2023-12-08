Мужчин обяжут постоянно носить с собой военный билет или учетную карточку

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новым законопроектом о мобилизации планируют обязать украинцев носить с собой военный билет на законодательном уровне. Об этом неделю назад заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
8 декабря то, что соответствующие нормы будут заложены в законопроект, подтвердила другой член этого Комитета, народный депутат Марьяна Безуглая.
«Новые обязанности военнообязанных граждан:
⁃ Предоставить данные о местожительстве работодателю.
⁃ Пройти медосмотр во время мобилизации.
⁃ Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных. Мобилизовать в ЦНАПе не могут! Только уточнить данные.
⁃ Постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД) во время действия военного положения», - отметила она о готовящемся в Комитете законопроекте.
Также она рассказала о вариантах вручения повестки:
- в ТЦК СП представителями ТЦК СП
- по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейским
- по месту работы представителями ТЦК СП, полицейским
- в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейским.
Напомним, по ее словам, кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва.
Автор: Наталья Мамченко
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