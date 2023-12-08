Мужчин обяжут постоянно носить с собой военный билет или учетную карточку

В законопроекте все же определят обязанность военнообязанных носить с собой военно-учетный документ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новым законопроектом о мобилизации планируют обязать украинцев носить с собой военный билет на законодательном уровне. Об этом неделю назад заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

8 декабря то, что соответствующие нормы будут заложены в законопроект, подтвердила другой член этого Комитета, народный депутат Марьяна Безуглая.

«Новые обязанности военнообязанных граждан:

⁃ Предоставить данные о местожительстве работодателю.

⁃ Пройти медосмотр во время мобилизации.

⁃ Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных. Мобилизовать в ЦНАПе не могут! Только уточнить данные.

⁃ Постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД) во время действия военного положения», - отметила она о готовящемся в Комитете законопроекте.

Также она рассказала о вариантах вручения повестки:

- в ТЦК СП представителями ТЦК СП

- ⁠ по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейским

- ⁠ по месту работы представителями ТЦК СП, полицейским

- ⁠ в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейским.

Напомним, по ее словам, кандидаты и доктора наук получат отсрочку от призыва.

Автор: Наталья Мамченко

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