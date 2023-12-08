Чоловіків зобов’яжуть постійно носити з собою військовий квиток або облікову картку

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новим законопроектом про мобілізацію планують зобов'язати українців носити із собою військовий квиток на законодавчому рівні. Про це тиждень тому заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
8 грудня те, що відповідні норми будуть закладені у законопроект, підтвердила інший член цього Комітету, народний депутат Мар’яна Безугла.
«Нові обов’язки військовозобовʼязаних громадян:
⁃ Надати дані про місце проживання роботодавцю.
⁃ Пройти медогляд під час мобілізації.
⁃ Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані.
⁃ Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану», - зауважила вона про законопроект, який готується у Комітеті.
Також вона розповіла про варіанти вручення повістки:
- в ТЦК СП представниками ТЦК СП
- за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейським
- за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейським
- в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейським.
Нагадаємо, за її словами, кандидати та доктори наук отримають відстрочку від призову.
Автор: Наталя Мамченко
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