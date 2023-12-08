Чоловіків зобов’яжуть постійно носити з собою військовий квиток або облікову картку

У законопроекті все ж визначать обов’язок військовозобов’язаних носити з собою військово-обліковий документ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новим законопроектом про мобілізацію планують зобов'язати українців носити із собою військовий квиток на законодавчому рівні. Про це тиждень тому заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

8 грудня те, що відповідні норми будуть закладені у законопроект, підтвердила інший член цього Комітету, народний депутат Мар’яна Безугла.

«Нові обов’язки військовозобовʼязаних громадян:

⁃ Надати дані про місце проживання роботодавцю.

⁃ Пройти медогляд під час мобілізації.

⁃ Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані.

⁃ Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану», - зауважила вона про законопроект, який готується у Комітеті.

Також вона розповіла про варіанти вручення повістки:

- в ТЦК СП представниками ТЦК СП

- ⁠ за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейським

- ⁠ за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейським

- ⁠ в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейським.

Нагадаємо, за її словами, кандидати та доктори наук отримають відстрочку від призову.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.