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  1. Суд інфо

Дорадча група експертів отримала від Верховної Ради документи 25 кандидатів на посади судді КСУ

11:15, 8 грудня 2023
З 7 грудня розпочався відлік чотиримісячного строку розгляду та вивчення документів і матеріалів щодо цих кандидатів.
Дорадча група експертів отримала від Верховної Ради документи 25 кандидатів на посади судді КСУ
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Дорадча група експертів повідомила, що отримала від Верховної Ради України документи 25-ти кандидатів на посади судді Конституційного Суду України. Про це йдеться на Facebook-сторінці Дорадчої групи експертів.

Таким чином, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України», з 7 грудня 2023 року розпочався відлік чотиримісячного строку розгляду та вивчення документів і матеріалів щодо цих кандидатів.

За цей час ДГЕ також повинна провести публічні співбесіди з кандидатами, які будуть транслюватися онлайн на сторінках Дорадчої групи експертів та на сайті КСУ.

На даний час за квотою Верховної Ради України вакантними є 3 посади судді КСУ.

Дорадча група експертів також нагадала, що з дня оприлюднення рішення про допуск до конкурсного відбору, можна надсилати до ДГЕ інформацію та матеріали щодо відповідності або невідповідності певного кандидата або кандидатів на посаду судді Конституційного Суду критеріям високих моральних якостей і рівня компетентності у сфері права.

Однак, ДГЕ звертає увагу, що відповідно до Закону, інформація від анонімних джерел, а також матеріали, походження яких встановити неможливо, не розглядаються Дорадчою групою експертів.

Раніше Дорадча група експертів визначила, як буде відбирати суддів Конституційного Суду України.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла про професійні здобутки іноземних членів Дорадчої групи експертів.

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