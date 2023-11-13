Іноземні члени Дорадчої групи експертів з відбору суддів Конституційного Суду: хто вони

Що відомо про професійні досягнення Алеша Залара, Морін О’Коннор та Ганни Сухоцької.

Українські та іноземні члени Дорадчої групи експертів, а також їх заступники, 12 листопада 2023 року. Джерело фото: КСУ

Дорадча група експертів з відбору суддів Конституційного Суду України 12 листопада 2023 року розпочала свою роботу.

На першому засіданні було обрано голову та секретаря Дорадчої групи експертів. Головою Дорадчої групи експертів було обрано представника Словенії Алеша Залара, а секретарем - екс-голову Верховного Суду України Ярослава Романюка.

«Судово-юридична газета» представляє біографії іноземних членів Дорадчої групи експертів, голос яких має вирішальне значення при відборі майбутніх суддів Конституційного Суду.

Алеш ЗАЛАР (Словенія) — голова Дорадчої групи експертів.

Призначений за квотою міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції.

Розпочав професійну кар'єру з посади помічника судді. Із 1989 по 2008 рік працював суддею. З 1991 по 2007 роки був головою окружного суду міста Любляни. Був президентом Асоціації суддів Словенії. Із 2008 по 2012 роки обіймав посаду міністра юстиції Республіки Словенія, а в 2011 — 2012 роках був в. о. Міністра внутрішніх справ Республіки Словенія.

В професійному плані спеціалізується на проблемах медіації. Є головою Європейського центру з вирішення спорів (Словенія). Також, займається незалежними консультаціями з питань верховенства права, конституційного права, медіації, арбітражу, суддівської етики тощо.

В Україні Алеш Залар відомий як експерт проектів міжнародної технічної допомоги Україні, перш за все USAID та Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Також у 2018-2019 роках як консультант у певній мірі був дотичний до створення Вищого антикорупційного суду.

Також, судячи з наявних даних, певні професійні зв'язки є у Алеша Залара і з РФ. Він є членом Міжнародної експертної ради при «Научно-методическом центре медиации и права» (Москва).

Цікаво, що попри значний професійний досвід, за даними “Судово-юридичної газети”, Алеш Залар все ж не надто відомий представникам української судової влади. Значно більше він відомий фахівцям з медіації та досудового врегулювання спорів.

У жовтні Алешу Залару виповнилося 62 роки.

Морін О’КОННОР (США) — член Дорадчої групи експертів.

Призначена за квотою міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції.

Має більше 40 років досвіду роботи в юридичній сфері. Працювала адвокатом, прокурором у штаті Огайо. Була суддею суду загальної юрисдикції округу Самміт штату Огайо з 1993 по 1995 рік.

З 1999 по 2002 роки була віце-губернатором штату Огайо.

У 2003 році була обрана суддею Верховного Суду штату Огайо. Будучи кандидатом на посаду судді від Республіканської партії, Морін О’Коннор перемогла кандидата від Демократичної партії. У 2008 році вона знов перемогла на виборах вже іншого кандидата від Демократичної партії. У 2016 році Демократична партія взагалі вирішила не виставляти проти Морін О’Коннор свого кандидата.

З 2010 по 2023 роки Морін О’Коннор займала посаду голови Верховного Суду штату Огайо. Вона стала першою жінкою-головою суду за всю історію Верховного Суду штату Огайо (суд засновано у 1802 році).

У 2016 році голова Верховного Суду США Джон Робертс призначив Морін О’Коннор однією з чотирьох голів судів штатів у склад Комітету з питань юрисдикції між федеральними судами та судами штатів, де вона працювала 6 років.

Втім, попри те, що Морін О’Коннор мала підтримку Республіканської партії, на посаді судді вона далеко на завжди підтримувала позицію саме Республіканської партії, з часом ставши фактично “незалежним голосом” у Верховному Суді штату Огайо. В Огайо вона стала відома також завдяки виступам проти партійного впливу на вибори суддів.

У 2022 році Морін О’Коннор увійшла у відкритий конфлікт з Республіканською партією, виступивши проти дій цієї партії щодо перерозподілу виборчих округів. У відповідь місцеві “республіканці” заявили про необхідність оголосити Морін О’Коннор імпічмент.

У підсумку, у січні 2023 році Морін О’Коннор вийшла у відставку і більше не висувала свою кандидатуру на вибори у Верховний Суд штату Огайо.

Після цього, Морін О’Коннор долучилася до місцевої громадської ініціативи, яка намагається домогтися змін до виборчого законодавства, щоб зробити політичний виборчий процес більш прозорим.

В Україні діяльність Морін О’Коннор маловідома, хоча у серпні 2019 року вона виступала перед учасниками Міжнародної конференції прес-секретарів судів, яка проходила в штаті Огайо і на якій була присутня українська делегація, зокрема, декілька суддів.

У серпні минулого року Морін О’Коннор виповнилося 72 роки.

Ганна СУХОЦКА (Польща) — член Дорадчої групи експертів.

Призначена за квотою Європейської комісії “За демократію через право”, відомої також як Венеціанська комісія.

Прем'єр-міністр Республіки Польща в 1992-1993 роках. Міністр юстиції та Генеральний прокурор Республіки Польща у 1997-2000 роках. З 2001 по 2013 рік була послом Республіки Польща при Святому Престолі (Ватикан).

Була членом парламентської делегації Республіки Польща в Парламентській асамблеї Ради Європи та віце-головою Асамблеї.

З 1991 по 2016 рік Ганна Сухоцка була членом Венеціанської комісії, а в 2015 році стала першою віце-президентом Венеціанської комісії.

З червня 2016 року призначена почесним президентом Венеціанської комісії.

Ганна Сухоцка - професор Університету ім. Адама Міцкевича (Познань), завідувач кафедри конституційного права.

У 2017 році Ганна Сухоцка була членом Конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України.

Ганна Сухоцка добре відома в Україні та особисто знайома з багатьма українськими правниками.

У квітні минулого року їй виповнилося 77 років.

Нагадаємо, що Дорадча група експертів для відбору суддів Конституційного Суду складається з шести осіб (а також шести їх заступників) — трьох представників України і трьох міжнародних експертів. Міжнародні експерти мають вирішальний голос під час голосування.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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