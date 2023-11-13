В Італії почалося потужне виверження вулкана Етна, фото та відео

На Сицилії знову сталося виверження вулкана Етна.

Фото: reuters.com

У неділю, 12 листопада, на італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого та найактивнішого вулкана Європи Етна, передає газета La Sicilia.

Як зазначають фахівці, на Етні відбувається пароксизмальна активність з південно-східного кратера з викидом попелу, що падає на передгірні селища північного боку.

З південно-східного кратера Етна б'є фонтан лави. Висота еруптивного стовпа оцінюється приблизно в 4500 метрів над рівнем моря.

Відповідно до прогнозної моделі розсіювання вулканічного попелу моделювання вказує на схід - південний схід.

Наразі виверження Етни не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

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