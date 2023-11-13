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У Держбюджеті-2024 видатки на сферу молоді та спорту збільшено вдвічі, — Комітет ВР

10:35, 13 листопада 2023
На фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді передбачено 259 млн грн.
У Держбюджеті-2024 видатки на сферу молоді та спорту збільшено вдвічі, — Комітет ВР
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Як відомо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік» №10000. У бюджеті збільшено вдвічі видатки на реалізацію державної політики у сферах молоді та спорту, які складають 7,5 млрд грн. Про це повідомляє Комітет молоді і спорту. 

Зазначені кошти заплановано спрямувати на:

  • здійснення заходів державної молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності – 94,3 млн грн;
  • розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту понад 4 млрд грн;
  • підготовку і участь національних збірних команд України в ХХХІІІ літніх Олімпійськіх іграх (м. Париж, Франція), ІV зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2024 року (м. Канвон, Республіка Корея), XVІІ зимовому Європейському Юнацькому Олімпійському фестивалі 2025 (м. Боржомі-Бакуріані, Грузія) – 777,4 млн грн;
  • розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивну реабілітацію – 988,8 млн грн;
  • підготовку і участь національних збірних команд в XVII літніх Паралімпійських іграх (м. Париж, Франція), ХX зимових Дефлімпійських іграх (Республіка Туреччина) – понад 1 млрд грн;
  • наукову і науково-технічну діяльність у сфері розвитку фізичної культури та спорту – 10,5 млн грн;
  • фінансову підтримку громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування – 76,9 млн грн;
  • розвиток спортивної медицини – 42,5 млн грн;
  • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» – 54,0 млн грн;
  • забезпечення діяльності апарату Міністерства молоді та спорту України – 115,1 млн грн.

Крім того, у Державному бюджеті на 2024 рік передбачені кошти на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді – 259 млн. грн.

Зазначається, що закон про Держбюджет дозволить профінансувати необхідні видатки, щоб гідно представити Україну на міжнародних спортивних аренах та забезпечити виконання пріоритетних завдань державної політики.

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