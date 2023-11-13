В Госбюджете-2024 расходы на сферу молодежи и спорта увеличены вдвое, — Комитет ВР

На физическую и спортивную подготовку ученической и студенческой молодежи предусмотрено 259 млн грн.

Как известно, 9 ноября Верховная Рада приняла Закон "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" №10000. В бюджете увеличены вдвое расходы на реализацию государственной политики в сферах молодежи и спорта, составляющие 7,5 млрд грн. Об этом сообщает Комитет молодежи и спорта.

Указанные средства запланировано направить на:

осуществление мероприятий государственной молодежной политики и утверждение украинской национальной и гражданской идентичности – 94,3 млн грн;

развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта более 4 млрд грн.;

подготовку и участие национальных сборных команд Украины в ХХХІІІ летних Олимпийских играх (г. Париж, Франция), IV зимних Юношеских Олимпийских играх 2024 года (г. Канвон, Республика Корея), XVII зимнем Европейском Юношеском Олимпийском фестивале Грузия) – 777,4 млн грн;

развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивную реабилитацию – 988,8 млн грн.;

подготовку и участие национальных сборных команд в XVII летних Паралимпийских играх (г. Париж, Франция), ХХ зимних Дефлимпийских играх (Республика Турция) – более 1 млрд грн.;

научную и научно-техническую деятельность в сфере развития физической культуры и спорта – 10,5 млн грн;

финансовую поддержку общественных объединений физкультурно-спортивного направления – 76,9 млн грн;

развитие спортивной медицины – 42,5 млн грн;

субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на выполнение отдельных мероприятий по реализации социального проекта «Активные парки – локации здоровой Украины» – 54,0 млн грн;

обеспечение деятельности аппарата Министерства молодежи и спорта Украины – 115,1 млн грн.

Кроме того, в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрены средства на физическую и спортивную подготовку ученической и студенческой молодежи – 259 млн грн.

Отмечается, что закон о Госбюджете позволит профинансировать необходимые расходы, чтобы достойно представить Украину на международных спортивных аренах и обеспечить выполнение приоритетных задач государственной политики.

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