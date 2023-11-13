НМТ-2024: какие предметы обязательны, а какие можно выбрать

В Верховной Раде рассказали об особенностях НМТ-2024.

Фото: suspilne.media

Как ранее сообщалось, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года» (№10092).

Таким образом, НМТ в 2024 году будут составлять только те, кто планирует вступать в ЗВО. Поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам, передает официальный сайт парламента.

Обязательными будут:

- украинский язык (без литературы);

- история Украины;

- математика;

- еще один предмет по выбору.

На выбор можно будет выбрать предмет:

- украинскую литературу;

- английский;

- испанский язык;

- немецкий язык;

- французский язык;

- биологию;

- географию;

- физику;

- химию.

Напомним, МОН представило модель вступительных испытаний.

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