НМТ-2024: какие предметы обязательны, а какие можно выбрать

Как ранее сообщалось, 8 ноября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года» (№10092).
Таким образом, НМТ в 2024 году будут составлять только те, кто планирует вступать в ЗВО. Поступающие будут сдавать экзамен по четырем предметам, передает официальный сайт парламента.
Обязательными будут:
- украинский язык (без литературы);
- история Украины;
- математика;
- еще один предмет по выбору.
На выбор можно будет выбрать предмет:
- украинскую литературу;
- английский;
- испанский язык;
- немецкий язык;
- французский язык;
- биологию;
- географию;
- физику;
- химию.
Напомним, МОН представило модель вступительных испытаний.
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