Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В Украине

У большинства украинцев нет иммунитета против гепатита А, — главный санитарный врач Игорь Кузин

10:14, 13 ноября 2023
По его словам, чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться.
У большинства украинцев нет иммунитета против гепатита А, — главный санитарный врач Игорь Кузин
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин ответил на важные вопросы о вспышке гепатита А в Винницкой области и как от него уберечься.

Он отметил, что вероятной причиной вспышки гепатита А в Виннице и области стала вода.

"Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Потому что большинство заболевших людей говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты", - рассказал Кузин в интервью РБК-Украина.

Почему вспышка произошла именно в этом регионе, Кузин объяснил так: "Очень трудно сказать. Вспышки действительно не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт, и во время проведения эпидемиологического расследования мы до сих пор выясняем возможный общий единый путь передачи. Прорабатывается несколько различных вариантов".

По его словам, вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико.

Кузин отметил, что чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться.

"Вакцина против вирусного гепатита А – это вакцина, которая не входит в национальный календарь прививок. То есть она добровольная. Она формирует довольно длительный иммунитет – это пожизненный иммунитет, который держится всю жизнь. Человек, получивший полный курс вакцинации против вирусного гепатита А, не заболеет вирусным гепатитом А.

Вакцина рекомендована жителям территорий, где возникают такие случаи. Речь идет в подавляющем большинстве о сельских населенных пунктах, о тех населенных пунктах, которые расположены в непосредственной близости от рек, которые могут выходить за свои пределы или вызвать подтопление. Для жителей таких населенных пунктов вакцина против вирусного гепатита А рекомендована", - сказал главный санитарный врач.

Относительно профилактики вируса Кузин отметил, что важно следить за качеством питьевой воды, избегать продуктов с сомнительных рынков, мыть руки с мылом и дезинфицировать.

"Если используются фрукты или овощи, которые куплены или собраны с собственного участка, то перед употреблением рекомендуется их обрабатывать кипятком для того, чтобы "убить" потенциальные вирусы или бактерии, которые могут быть на поверхности", - сообщил Кузин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики