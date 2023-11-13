У большинства украинцев нет иммунитета против гепатита А, — главный санитарный врач Игорь Кузин

По его словам, чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин ответил на важные вопросы о вспышке гепатита А в Винницкой области и как от него уберечься.

Он отметил, что вероятной причиной вспышки гепатита А в Виннице и области стала вода.

"Второй причиной эпидемиологи могут назвать пищевые продукты. Потому что большинство заболевших людей говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты", - рассказал Кузин в интервью РБК-Украина.

Почему вспышка произошла именно в этом регионе, Кузин объяснил так: "Очень трудно сказать. Вспышки действительно не выбирают область или какой-то определенный населенный пункт, и во время проведения эпидемиологического расследования мы до сих пор выясняем возможный общий единый путь передачи. Прорабатывается несколько различных вариантов".

По его словам, вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико.

Кузин отметил, что чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться.

"Вакцина против вирусного гепатита А – это вакцина, которая не входит в национальный календарь прививок. То есть она добровольная. Она формирует довольно длительный иммунитет – это пожизненный иммунитет, который держится всю жизнь. Человек, получивший полный курс вакцинации против вирусного гепатита А, не заболеет вирусным гепатитом А.

Вакцина рекомендована жителям территорий, где возникают такие случаи. Речь идет в подавляющем большинстве о сельских населенных пунктах, о тех населенных пунктах, которые расположены в непосредственной близости от рек, которые могут выходить за свои пределы или вызвать подтопление. Для жителей таких населенных пунктов вакцина против вирусного гепатита А рекомендована", - сказал главный санитарный врач.

Относительно профилактики вируса Кузин отметил, что важно следить за качеством питьевой воды, избегать продуктов с сомнительных рынков, мыть руки с мылом и дезинфицировать.

"Если используются фрукты или овощи, которые куплены или собраны с собственного участка, то перед употреблением рекомендуется их обрабатывать кипятком для того, чтобы "убить" потенциальные вирусы или бактерии, которые могут быть на поверхности", - сообщил Кузин.

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