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Більшість українців не має імунітету проти гепатиту А, — головний санітарний лікар Ігор Кузін

10:14, 13 листопада 2023
За його словами, аби мати імунітет, треба або перехворіти, або вакцинуватися.
Більшість українців не має імунітету проти гепатиту А, — головний санітарний лікар Ігор Кузін
Фото: Центр громадського здоров’я
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Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін відповів на важливі питання щодо спалаху гепатиту А у Вінницькій області та як від нього уберегтись. 

Він зазначив, що ймовірною причиною спалаху гепатиту А у Вінниці та області стала вода.

"Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти", - розповів Кузін у інтерв’ю РБК-Україна.

Чому спалах стався саме в цьому регіонів, Кузін пояснив так: "Дуже важко сказати. Спалахи, дійсно, не вибирають область чи якийсь певний населений пункт, і під час проведення епідеміологічного розслідування ми ще досі з'ясовуємо можливий спільний єдиний шлях передачі. Опрацьовується декілька різних варіантів".

За його словами, вірус доволі швидко поширюється, тому що кількість людей, яка має імунітет, доволі невелика.

Кузін зазначив, що аби мати імунітет, треба або перехворіти, або вакцинуватися. 

"Вакцина проти вірусного гепатиту А – це вакцина, яка не входить до національного календаря щеплень. Тобто вона є добровільна. Вона формує доволі тривалий імунітет – це пожиттєвий імунітет, який тримається все життя. Людина, яка отримала повний курс вакцинації проти вірусного гепатиту А, не захворіє на вірусний гепатит А.

Вакцина рекомендована мешканцям тих територій, де виникають такі випадки. Мова йде в переважній більшості про сільські населені пункти, про ті населені пункти, які розташовані в безпосередній близькості до річок, які можуть виходити за свої межі або викликати підтоплення. Для мешканців таких населених пунктів вакцина проти вірусного гепатиту А є рекомендована", - сказав головний санітарний лікар.

Щодо профілактики вірусу, Кузін зазначив, що важливо слідкувати за якістю питної води, уникати продуктів із сумнівних ринків, мити руки з милом і дезінфікувати.

"Якщо використовуються фрукти або овочі, які куплені або які зібрані з власної ділянки, то перед вживанням рекомендується їх обробляти кип'ятком для того, щоб "убити" потенційні віруси чи бактерії, які можуть бути на поверхні", - повідомив Кузін. 

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