Отримав повістку і не з’явився до ТЦК: суд покарав ухилянта

Чоловік постав перед судом за ухилення від військового призову

У Львові суд визнав винним 35-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Суд йому призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, передає Львівська обласна прокуратура.

У відомстві зазначають, що з березня 2022 мешканець Харкова тимчасово проживав у Львівському районі, де йому вручили повістку. Оглядом ВЛК обвинуваченого визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби.

«До того ж, чоловік мав військове звання «рядовий».

Відповідно, тоді ж йому було вручено бойову повістку, згідно якої той мав з’явитися на загальну мобілізацію.

Однак фігурант без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах Збройних сил України. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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