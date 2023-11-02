На Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги

За 4,8 тисяч доларів призовників доправляли на «швидких» до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів.

Фото: СБУ

В Одеській області група ділків доставляла ухилянтів до кордону на каретах швидкої допомоги медичним екіпажем. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що такий «трансфер» доправляв призовників до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій «зеленці» чоловіків зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.

У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі «Одеса-Рені» карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів.

Разом з цим було затримано організаторів злочинного угруповання.

За даними слідства, ними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.

За гроші вони «допомагали» ухилянтам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон.

Вартість таких «послуг» становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта. Гроші ділки отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.

Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:

▪️ банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;

▪️ гроші, отримані протиправним шляхом.

Всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Зловмисники перебувають під вартою.

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