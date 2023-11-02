Три штати США долучилися до визнання Голодомору геноцидом українського народу

31 американський штат став на підтримку України та трагедії Голодомору.

Джерело фото: ZN.UA

Три американські штати – Вашингтон, Мериленд і Аризона – приєдналися до числа штатів, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Повідомлення про це опублікувала посол України в США Оксана Маркарова.

За її словами, ці три штати доєдналися до визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом, а також проголосили листопад місяцем пам'яті про трагедію українського народу. Зараз загалом уже 31 американський штат виразив свою підтримку Україні.

«Посольство України в США спільно з Крайовий комітет США з визнання Голодомору геноцидом активно працює над розширенням географії визнання Голодомору геноцидом українського народу», – додала Макарова.

Вона також закликала українську громаду по всіх штатах приєднатися до кампанії вшанування пам'яті про жертв Голодомору та організувати просвітницькі заходи щодо цього жахливого злочину, який був скоєний радянським режимом проти українців 90 років тому.

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