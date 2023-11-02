Для військових передали житлові модулі з кондиціонером та душем

У блок-контейнерах є необхідні речі для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

Джерело фото: Міністерство оборони

Міністерство оборони України повідомило, що закупило для війська приблизно пів тисячі житлових модулів для зручного розміщення наших воїнів у польових умовах.

«Блок-контейнери найпотрібніші на другій лінії оборони або у місцях, де тренуються українські захисники. У числі перших їх отримали підрозділи мобільних вогневих груп ППО, артилеристи, а на полігонах – десантники та піхотинці», - сказано у повідомленні.

Модулі – це невеликі комфортні приміщення. З них можна створювати збірно-розбірні мобільні казарми.

У блок-контейнерах є все необхідне для побуту військовослужбовців: кондиціонер, обігрівач, умивальник, душ, туалет і мобільні пральні.

Конструкції виготовлені українськими виробниками. Їхня комплектація різниться залежно від місця розташування, пишуть у Міноборони.

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