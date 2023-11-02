Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони

Павла Малихіна підтримала більшість членів Вищої ради правосуддя.

Укрпошта проводить тендер на 65,7 млн грн на послуги з передачі SMS і Viber-повідомлень

Укрпошта оголосила тендер на закупівлю послуг з передачі SMS і Viber-повідомлень на 65,7 млн грн.

Суддя Верховного Суду звільнилась у відставку

У 2023 році з Верховного Суду звільнилися вже 24 судді.

ВККС примусово переведе в інші суди суддів, які досі не написали заяву на відрядження: список

В списку є навіть судді, які підозрюються у державній зраді.

  1. У світі

Німеччина розглядатиме сексуальне насильство на війні скоєне за межами країни воєнним злочином

12:54, 2 листопада 2023
Новий законопроєкт стане відповіддю на злочини, скоєні під час війни рф проти України.
Німеччина розглядатиме сексуальне насильство на війні скоєне за межами країни воєнним злочином
Джерело фото: depositphotos
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Уряд Німеччини ухвалив новий законопроєкт, який визнає сексуальне насильство в зонах воєнних дій воєнним злочином та злочином проти людяності, що має на меті карати осіб, винних у сексуальних злочинах під час конфліктів, навіть якщо ці правопорушення відбуваються за межами Німеччини, – повідомляє DW.

Згідно з законопроєктом, в кримінальному праві будуть визначені нові ознаки воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Серед цих злочинів будуть сексуальне насильство, сексуальне рабство і примусовий аборт. Цей крок повністю відповідає принципам міжнародного права.

Міністерка у справах сім'ї Ліза Паус наголосила, що новий законопроєкт є відповіддю на злочини, скоєні під час агресії росії проти України. Вона також згадала про конфлікт на Близькому Сході і висловила своє обурення організованим сексуальним насильством, вчиненим бойовиками ХАМАСу під час терористичної атаки на Ізраїль. Новий законопроєкт підтверджує рішучу позицію Німеччини у сфері захисту прав людини та притягнення злочинців до відповідальності за вчинені злочини під час воєнних конфліктів.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду