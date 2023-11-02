Німеччина розглядатиме сексуальне насильство на війні скоєне за межами країни воєнним злочином

Новий законопроєкт стане відповіддю на злочини, скоєні під час війни рф проти України.

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Уряд Німеччини ухвалив новий законопроєкт, який визнає сексуальне насильство в зонах воєнних дій воєнним злочином та злочином проти людяності, що має на меті карати осіб, винних у сексуальних злочинах під час конфліктів, навіть якщо ці правопорушення відбуваються за межами Німеччини, – повідомляє DW.

Згідно з законопроєктом, в кримінальному праві будуть визначені нові ознаки воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Серед цих злочинів будуть сексуальне насильство, сексуальне рабство і примусовий аборт. Цей крок повністю відповідає принципам міжнародного права.

Міністерка у справах сім'ї Ліза Паус наголосила, що новий законопроєкт є відповіддю на злочини, скоєні під час агресії росії проти України. Вона також згадала про конфлікт на Близькому Сході і висловила своє обурення організованим сексуальним насильством, вчиненим бойовиками ХАМАСу під час терористичної атаки на Ізраїль. Новий законопроєкт підтверджує рішучу позицію Німеччини у сфері захисту прав людини та притягнення злочинців до відповідальності за вчинені злочини під час воєнних конфліктів.

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