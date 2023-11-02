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Германия будет рассматривать сексуальное насилие на войне совершенное за пределами страны военным преступлением

12:54, 2 ноября 2023
Новый законопроект станет ответом на преступления, совершенные во время войны рф против Украины.
Германия будет рассматривать сексуальное насилие на войне совершенное за пределами страны военным преступлением
Источник фото: depositphotos
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Правительство Германии приняло новый законопроект, который признает сексуальное насилие в зонах военных действий военным преступлением и преступлением против человечности, что имеет целью наказывать лиц, виновных в сексуальных преступлениях во время конфликтов, даже если эти правонарушения происходят за пределами Германии, - сообщает DW.

Согласно законопроекту, в уголовном праве будут определены новые признаки военных преступлений и преступлений против человечности. Среди этих преступлений будут сексуальное насилие, сексуальное рабство и принудительный аборт. Этот шаг полностью соответствует принципам международного права.

Министр по делам семьи Лиза Паус отметила, что новый законопроект является ответом на преступления, совершенные во время агрессии россии против Украины. Она также вспомнила о конфликте на Ближнем Востоке и выразила свое возмущение организованным сексуальным насилием, совершенным боевиками ХАМАСа во время террористической атаки на Израиль. Новый законопроект подтверждает решительную позицию Германии в сфере защиты прав человека и привлечения преступников к ответственности за совершенные преступления во время военных конфликтов.

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