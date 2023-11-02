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  1. В Украине

В Киеве произошел мощный прорыв теплотрассы: улицы залило горячей водой, видео

10:22, 2 ноября 2023
В столице возле станции метро Олимпийская произошел прорыв теплотрассы.
В Киеве произошел мощный прорыв теплотрассы: улицы залило горячей водой, видео
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В четверг, 2 ноября, в Киеве произошел прорыв теплотрассы. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и опубликовали видео с места происшествия.

Отмечается, что трубу прорвало возле станции метро Олимпийская.

Как видно на видео, горячей водой залило улицы. Также из-за пара на дороге плохая видимость.

Позже в КГГА сообщили, что повреждение теплосети на улице Деловой оперативно локализовано.

«Повреждение трубопровода с утечкой наружу произошло около 10:00.

Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" оперативно перекрыла подачу теплоносителя и локализовала повреждения.

Начата подготовка к ремонтным работам, которые планируется завершить в течение суток», - говорится в сообщении.

В КГГА также добавили, что возобновление горячего водоснабжения и отопления произойдет сразу после завершения ремонтных работ.

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