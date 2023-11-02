На Полтавщине молния попала в байдарку: утонул 16-летний парень

Во время тренировки с гребли в байдарку попала молния.

Изображение: freepik.com

В Полтавской области на водоеме утонул 16-летний парень. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Трагедия произошла 1 ноября на реке Днепр в г. Горишние Плавни.

«Во время тренировки с гребли в байдарку попала молния. Лодка перевернулась, а парень исчез в воде», - говорится в сообщении.

Во время поисковых работ спасатели обнаружили тело пропавшего подростка и доставили на берег.

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