Гепатит А также обнаружили в Ивано-Франковске: среди инфицированных – дети

На данный момент в больнице находятся семь человек с гепатитом A.

В Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице на 1 ноября находятся семь человек с гепатитом A. Об этом сообщила заместительница генерального директора медучреждения Наталия Демина, передает «Суспильне».

Среди заболевших четверо взрослых и трое детей. По информации врача, с начала 2023 года в области 12 человек переболели гепатитом A.

«Цифра 12 ни о чем не свидетельствует. Но с точки зрения эпидемиологии мы на подножии пика заболеваемости вирусных гепатитов. Особенно гепатита A, потому что он имеет цикличность в пять-семь лет. У нас последние вспышки этой болезни регистрировались в 2017-2018 годах. Если сравнивать с 2022 годом, то есть рост заболеваемости», - сказала она.

Ранее сообщалось, что на Винниччине возросло количество больных на гепатит А.

Также главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прокомментировал вспышку гепатита А в Виннице.

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