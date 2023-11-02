Гепатит А також виявили в Івано-Франківську: серед інфікованих – діти

На даний момент у лікарні перебувають сім осіб із гепатитом A.

У Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні станом на 1 листопада перебувають семеро людей з гепатитом A. Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, передає «Суспільне».

Серед хворих четверо дорослих і троє дітей. За інформацією лікарки, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A.

«Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п'ять-сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності», - сказала вона.

Нагадаємо, на Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А.

Також головний санітарний лікар України Ігор Кузін прокоментував спалах гепатиту А у Вінниці.

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