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Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

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Гепатит А також виявили в Івано-Франківську: серед інфікованих – діти

12:17, 2 листопада 2023
На даний момент у лікарні перебувають сім осіб із гепатитом A.
Гепатит А також виявили в Івано-Франківську: серед інфікованих – діти
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У Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні станом на 1 листопада перебувають семеро людей з гепатитом A. Про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, передає «Суспільне».

Серед хворих четверо дорослих і троє дітей. За інформацією лікарки, від початку 2023 року в області 12 людей перехворіли на гепатит A.

«Цифра 12 ні про що не свідчить. Але з точки зору епідеміології ми на підніжжі піку захворюваності вірусних гепатитів. Особливо — гепатиту A, тому що він має циклічність у п'ять-сім років. У нас останні спалахи цієї хвороби реєструвалися у 2017-2018 роках. Якщо порівнювати з 2022 роком, то є ріст захворюваності», - сказала вона.

Нагадаємо, на Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А.

Також головний санітарний лікар України Ігор Кузін прокоментував спалах гепатиту А у Вінниці.

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