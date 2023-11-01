На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А – ОВА

Водночас, в ОВА зазначили, що кількість пацієнтів у лікарнях зменшується.

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На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А. В області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено.

Про це повідомили у обласній військовій адміністрації за інформацією Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА.

Водночас, там зазначили, що кількість пацієнтів у лікарнях зменшується. Наразі в медичних закладах перебуває 120 пацієнтів, серед них - 20 дітей. Сім госпіталізованих мають підозру на гепатит А. У решти пацієнтів діагноз підтверджено лабораторно.

«Стан усіх пацієнтів середнього ступеня важкості. Один пацієнт у нас залишається важким, його стан стабільний. На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей, де були зафіксовані вогнища хвороб. Тобто у цих родинах захворювання виявили у кількох людей. Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб. Ще раз наголошую, мийте руки з милом та дезінфікуйте їх», - зауважила заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін прокоментував спалах гепатиту А у Вінниці.

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