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В Нацбанке разъяснили, планируют ли следить за переводами средств через платежные терминалы на суммы более 30 тысяч грн

Сенсации не произошло: как отметили в Нацбанке, еще с 2020 года банки и небанковские учреждения должны осуществлять надлежащую проверку клиентов, в том числе вносящих наличные через терминалы для перевода средств, и гражданам, совершающим обычные платежные операции, отвечающие их финансовым возможностям и доходам, не стоит волноваться.

КСУ признал неконституционным предписание закона о государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции относительно безальтернативности штрафа

Указанное предписание безальтернативно предусматривает, что на лицо, впервые совершившее правонарушения по введению в обращение товаров или которое по закону считают введшим в обращение товары, не соответствующие установленным требованиям, должен быть наложен штраф 51 000 грн.

НАПК исключили из состава комиссии, которая определяет, кому передавать средства, поступившие в качестве добровольных взносов для восстановления цифровой инфраструктуры

До изменений НАПК должно было обязательно иметь своего представителя в комиссии, которая определяет направление использования средств.

Хозяйственный суд Киева наложил на истца штраф 13,4 тысяч грн за попытку манипуляции автоматизированным распределением дел между судьями

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Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

  1. В Украине

На Винниччине возросло количество больных на гепатит А – ОВА

20:20, 1 ноября 2023
В то же время, в ОВА отметили, что количество пациентов в больницах уменьшается.
На Винниччине возросло количество больных на гепатит А – ОВА
Иллюстративное изображение: tashatuvango/Depositphotos
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На Винниччине возросло количество больных на гепатит А. В области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено.

Об этом сообщили в областной военной администрации по информации Департамента здравоохранения и реабилитации ОВА.

В то же время, там отметили, что количество пациентов в больницах уменьшается. В настоящее время в медицинских учреждениях находится 120 пациентов, среди них - 20 детей. Семь госпитализированных имеют подозрение на гепатит А. У остальных пациентов диагноз подтвержден лабораторно.

«Состояние всех пациентов средней степени тяжести. Один пациент у нас остается тяжелым, его состояние стабильное. На сегодняшний день у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы очаги болезней. То есть в этих семьях заболевание обнаружили у нескольких человек. Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц. Еще раз подчеркиваю, мойте руки с мылом и дезинфицируйте их», - отметила заместитель директора профильного департамента Татьяна Бондаренко.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прокомментировал вспышку гепатита А в Виннице.

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