На Винниччине возросло количество больных на гепатит А – ОВА

В то же время, в ОВА отметили, что количество пациентов в больницах уменьшается.

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На Винниччине возросло количество больных на гепатит А. В области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено.

Об этом сообщили в областной военной администрации по информации Департамента здравоохранения и реабилитации ОВА.

В то же время, там отметили, что количество пациентов в больницах уменьшается. В настоящее время в медицинских учреждениях находится 120 пациентов, среди них - 20 детей. Семь госпитализированных имеют подозрение на гепатит А. У остальных пациентов диагноз подтвержден лабораторно.

«Состояние всех пациентов средней степени тяжести. Один пациент у нас остается тяжелым, его состояние стабильное. На сегодняшний день у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы очаги болезней. То есть в этих семьях заболевание обнаружили у нескольких человек. Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц. Еще раз подчеркиваю, мойте руки с мылом и дезинфицируйте их», - отметила заместитель директора профильного департамента Татьяна Бондаренко.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прокомментировал вспышку гепатита А в Виннице.

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